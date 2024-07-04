У Литві волонтери спільно з експрезиденткою Грибаускайте запустили збір на дрони для України
Литовська організація "Blue/Yellow" разом з колишньою очільницею Литви Далею Грибаускайте запустила збір на дрони для української армії: кампанія триватиме до кінця літа
Про це інформує LRT.
Вказано, що організатори благодійної кампанії "Привіт з Литви" мають на меті придбати та відправити українським військовим якомога більше дронів литовського виробництва або збірки.
Колишня президентка Литви Грибаускайте виступила патронкою цього збору.
"Україна - це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора. Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", - заявила вона.
Зазначається, що кожен, хто пожертвує на збір 500 євро, матиме можливість відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви. Разом з тим, можна робити і менші пожертви.
"Безпілотники стали чи не найважливішим інструментом у боротьбі, і чим більше їх буде в українців, тим швидше вони звільнять свої землі від окупантів. Ця акція також підтримає литовський бізнес, оскільки дрони будуть придбані у місцевих постачальників. Це ще одна можливість показати, що Литва та її народ готові діяти конкретно та ефективно", - прокоментував ініціативу співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман.
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