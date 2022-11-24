"Російський флот – бійся!": литовці зібрали кошти на вже третій морський дрон для України
У Литві волонтери зібрали $750 тис. на три морських дрони для флоту безпілотників України
Про це у твітер пише ініціатор збору, литовський журналіст Андрюс Тапінас.
"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України три морські безпілотними. І ми назвали їх з гордістю за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE припливуть непомітно".
- Нагадаємо, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.
- Того ж дня у Литві зібрали кошти на перший морський дрон для України. 19 листопада литовці зібрали $250 тисяч на другий безпілотник.
- Литовець Андрюс Тапінас відомий тим, що 25 травня почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар".
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безкоштовно.
- Напередодні Зеленський прозвітував, що до збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн.
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