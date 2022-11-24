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Головна війна з Росією "Російський флот – бійся!": литовці зібрали кошти на вже третій морський дрон для України

"Російський флот – бійся!": литовці зібрали кошти на вже третій морський дрон для України

24 листопада, 2022 четвер
01:31
війна з Росією морський дрон

У Литві волонтери зібрали $750 тис. на три морських дрони для флоту безпілотників України

Про це у твітер пише ініціатор збору, литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України три морські безпілотними. І ми назвали їх з гордістю за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE припливуть непомітно".

  • Нагадаємо, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.
  • Того ж дня у Литві зібрали кошти на перший морський дрон для України. 19 листопада литовці зібрали $250 тисяч на другий безпілотник.
  • Литовець Андрюс Тапінас відомий тим, що 25 травня почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар".
  • 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безкоштовно.
  • Напередодні Зеленський прозвітував, що до збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн.

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Литва
безпілотник
зброя для України
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