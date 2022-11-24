Про це у твітер пише ініціатор збору, литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України три морські безпілотними. І ми назвали їх з гордістю за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE припливуть непомітно".

Нагадаємо, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Того ж дня у Литві зібрали кошти на перший морський дрон для України. 19 листопада литовці зібрали $250 тисяч на другий безпілотник.

Литовець Андрюс Тапінас відомий тим, що 25 травня почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар".

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безкоштовно.

Напередодні Зеленський прозвітував, що до збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн.

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