До збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн, – Зеленський

Про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні 22 листопада.

"На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!" – сказав Зеленський.

1 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24. До вечора вже зібрали кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон".

$250 тис. на другий дрон 11 листопада зібрали литовці, які раніше офірували Україні "байрактар". А до кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.

Згодом Володимир-Волинська птахофабрика переказала мільйон гривень на створення флоту морських дронів. До ініціативи UNITED24 доєднався Parimatch. Волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ, для них уже обрали імена.

Менш як за тиждень в Україні зібрали кошти на 25 морських дронів.

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