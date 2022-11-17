В Україні менш як за тиждень зібрали кошти на 25 морських дронів
На флот морських дронів уже зібрали 250 млн грн, до фінансування безпілотників долучиться Служба безпеки України
Про це повідомляє UNITED24, платформа, через яку збирають кошти.
"Наразі ми зібрали кошти на понад 25 морських безпілотників. І ми раді повідомити, що Служба безпеки України теж фінансуватиме дрони. Як відомо, СБУ та ВМС України є великими шанувальниками морських пригод", – йдеться в повідомленні.
- 11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.
- Станом на вечір були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Про це у вечірньому зверненні повідомив Зеленський.
- $250 тис. на другий дрон зібрали литовці, які раніше офірували Україні байрактар.
- До кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.
- Володимир-Волинська птахофабрика переказала мільйон гривень на створення флоту морських дронів.
- Parimatch доєднався до ініціативи UNITED24.
- Волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ, для них уже обрали імена.
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