Про це повідомляє UNITED24, платформа, через яку збирають кошти.

"Наразі ми зібрали кошти на понад 25 морських безпілотників. І ми раді повідомити, що Служба безпеки України теж фінансуватиме дрони. Як відомо, СБУ та ВМС України є великими шанувальниками морських пригод", – йдеться в повідомленні.

11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Станом на вечір були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Про це у вечірньому зверненні повідомив Зеленський.

$250 тис. на другий дрон зібрали литовці, які раніше офірували Україні байрактар.

До кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.

Володимир-Волинська птахофабрика переказала мільйон гривень на створення флоту морських дронів.

Parimatch доєднався до ініціативи UNITED24.

Волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ, для них уже обрали імена.

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