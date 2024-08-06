У Луганській ОВА розповіли, скільки людей залишаються у двох деокупованих населених пунктах

Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в етері "Суспільне.Студія".

Відомо, що наразі в деокупованих населених пунктах Луганщини мешкають 29 людей. Водночас станом на 2 серпня залишалося 30 жителів - 4 серпня вивезли одну місцеву.

"Ситуація важка — ворог постійно обстрілює деокуповані населені пункти, де ще залишаються люди. Це люди похилого віку, які тримаються своєї землі. Підготували для них місця, куди виїжджати. Я думаю, що якщо ситуація погіршиться в напрямку того, що ворог більше атакуватиме цивільну інфраструктуру, то люди будуть евакуйовані", - сказав Лисогор.

Глава ОВА підкреслив, що населення забезпечили гуманітарною допомогою, завозять паливо, будівельні матеріали типу плівки, пенсії тощо.

Водночас Лисогор додав: росіяни обстрілюють логістичні шляхи, якими поставляють гуманітарні вантажі на Луганщину.