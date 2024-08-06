У Луганській ОВА розповіли, скільки людей залишаються у двох деокупованих населених пунктах
У двох деокупованих населених пунктах Луганської області залишаються 29 українців. В ОВА зазначили, що це - люди похилого віку
Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в етері "Суспільне.Студія".
Відомо, що наразі в деокупованих населених пунктах Луганщини мешкають 29 людей. Водночас станом на 2 серпня залишалося 30 жителів - 4 серпня вивезли одну місцеву.
"Ситуація важка — ворог постійно обстрілює деокуповані населені пункти, де ще залишаються люди. Це люди похилого віку, які тримаються своєї землі. Підготували для них місця, куди виїжджати. Я думаю, що якщо ситуація погіршиться в напрямку того, що ворог більше атакуватиме цивільну інфраструктуру, то люди будуть евакуйовані", - сказав Лисогор.
Глава ОВА підкреслив, що населення забезпечили гуманітарною допомогою, завозять паливо, будівельні матеріали типу плівки, пенсії тощо.
Водночас Лисогор додав: росіяни обстрілюють логістичні шляхи, якими поставляють гуманітарні вантажі на Луганщину.
- 25 липня стало відомо, що учнів школи №1 тимчасово окупованого Біловодська Луганської області росіяни вивезли у табір "юних армійців" до Новосибірської області РФ.
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