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У Луганській ОВА розповіли, скільки людей залишаються у двох деокупованих населених пунктах

Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
17:21
Війна з Росією

У двох деокупованих населених пунктах Луганської області залишаються 29 українців. В ОВА зазначили, що це - люди похилого віку

Зміст

Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор в етері "Суспільне.Студія".

Відомо, що наразі в деокупованих населених пунктах Луганщини мешкають 29 людей. Водночас станом на 2 серпня залишалося 30 жителів - 4 серпня вивезли одну місцеву.

"Ситуація важка — ворог постійно обстрілює деокуповані населені пункти, де ще залишаються люди. Це люди похилого віку, які тримаються своєї землі. Підготували для них місця, куди виїжджати. Я думаю, що якщо ситуація погіршиться в напрямку того, що ворог більше атакуватиме цивільну інфраструктуру, то люди будуть евакуйовані", - сказав Лисогор.

Глава ОВА підкреслив, що населення забезпечили гуманітарною допомогою, завозять паливо, будівельні матеріали типу плівки, пенсії тощо.

Водночас Лисогор додав: росіяни обстрілюють логістичні шляхи, якими поставляють гуманітарні вантажі на Луганщину.

  • 25 липня стало відомо, що учнів школи №1 тимчасово окупованого Біловодська Луганської області росіяни вивезли у табір "юних армійців" до Новосибірської області РФ.
Теги:
Україна
Росія
Луганщина
окупанти
гуманітарна допомога
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