У Луганську до Дня міста окупанти проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"
У тимчасово окупованому Луганську росіяни до Дня міста проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни в тимчасово окупованому Луганську до дня міста проведуть пропагандистську акцію під назвою "Мой Ворошиловград", використовуючи радянську назву міста, яку воно мало до 1990-х років. Для масовки на камери на неї планують зігнати учнів та вчителів місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.
Ця акція є частиною стратегії російських окупантів з відновлення ідеологічного впливу минулого. Таким чином окупанти намагаються повернути Україну до радянських часів, кажуть у Спротиві.
У Центрі зазначають, що через такі заходи ворог прагне створити ностальгію за СРСР та нав'язати жителям ТОТ України ідеї про "велике радянське минуле", замасковуючи реальну мету - закріплення свого контролю та виправдання агресії.
- Росіяни закуплять для коледжів та технікумів тимчасово окупованої Донецької області підручники з "Історії", які мітитимуть розділи, що героїзують учасників так званої СВО.
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