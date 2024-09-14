У Луганську до Дня міста окупанти проведуть пропагандистську акцію "Мій Ворошиловград"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни в тимчасово окупованому Луганську до дня міста проведуть пропагандистську акцію під назвою "Мой Ворошиловград", використовуючи радянську назву міста, яку воно мало до 1990-х років. Для масовки на камери на неї планують зігнати учнів та вчителів місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.

Ця акція є частиною стратегії російських окупантів з відновлення ідеологічного впливу минулого. Таким чином окупанти намагаються повернути Україну до радянських часів, кажуть у Спротиві.

У Центрі зазначають, що через такі заходи ворог прагне створити ностальгію за СРСР та нав'язати жителям ТОТ України ідеї про "велике радянське минуле", замасковуючи реальну мету - закріплення свого контролю та виправдання агресії.