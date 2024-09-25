У Маріуполі окупанти забрали в мирного жителя техніку та передали її міноборони РФ, - Спротив
Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі "конфіскували" у цивільного жителя самохідну землерийну машину й передали її армії РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС зазначили, що ворог вигадав ще один спосіб привласнення майна українців на ТОТ.
"У тимчасово окупованому Маріуполі так звані судові пристави передали міністерству нападу РФ самохідну землерийну машину, яку вилучили в місцевого мешканця. Екскаватор марки Hyundai Robex був конфіскований під вигаданим приводом і переданий у власність РФ. Після чого показово його вручили представникам російських окупаційних військ", - йдеться в матеріалі.
У Спротиві пояснюють, що окупанти складають на господарів майна протоколи за вигаданими правопорушеннями чи злочинами. Потім ворог передає "конфісковану" техніку у "власність РФ".
"Представники окупаційних адміністрацій продовжують здійснювати рейди по тимчасово окупованих населених пунктах України та визначають помешкання, які не мають власників та не переоформлені відповідно до російського законодавства", - наголосили в ЦНС.
- 20 вересня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області розмістили перших біженців з Суджі Курської області РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.57
- Актуальне
- Важливе