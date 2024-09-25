У Маріуполі окупанти забрали в мирного жителя техніку та передали її міноборони РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначили, що ворог вигадав ще один спосіб привласнення майна українців на ТОТ.

"У тимчасово окупованому Маріуполі так звані судові пристави передали міністерству нападу РФ самохідну землерийну машину, яку вилучили в місцевого мешканця. Екскаватор марки Hyundai Robex був конфіскований під вигаданим приводом і переданий у власність РФ. Після чого показово його вручили представникам російських окупаційних військ", - йдеться в матеріалі.

У Спротиві пояснюють, що окупанти складають на господарів майна протоколи за вигаданими правопорушеннями чи злочинами. Потім ворог передає "конфісковану" техніку у "власність РФ".

"Представники окупаційних адміністрацій продовжують здійснювати рейди по тимчасово окупованих населених пунктах України та визначають помешкання, які не мають власників та не переоформлені відповідно до російського законодавства", - наголосили в ЦНС.