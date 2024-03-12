У Маріуполі озброєні "мобільні групи" окупантів ходять по будинках жителів, змушуючи їх голосувати на псевдовиборах Путіна
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ходять по домівках місцевих жителів, щоб змусити проголосувати їх на псевдовиборах президента РФ
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Мобільні групи росіян у супроводі військових приїжджають до жителів міста додому, аби ті проголосували на псевдовиборах російського президента.
"У Маріуполі продовжується так зване дострокове голосування на президентських виборах РФ. Мобільні групи приїжджають до жителів прямо додому. Щоб усі проголосували за Путіна, їх супроводжують військові зі зброєю", - йдеться в повідомленні.
Міська рада зазначає, на таких псевдовиборах окупанти не дотримуються юридичних норм і таємності голосування.
"Людей просто змушують взяти участь у цій фейковій події", - акцентують в повідомленні.
- З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триватиме дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
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