У Маріуполі озброєні "мобільні групи" окупантів ходять по будинках жителів, змушуючи їх голосувати на псевдовиборах Путіна

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мобільні групи росіян у супроводі військових приїжджають до жителів міста додому, аби ті проголосували на псевдовиборах російського президента.

"У Маріуполі продовжується так зване дострокове голосування на президентських виборах РФ. Мобільні групи приїжджають до жителів прямо додому. Щоб усі проголосували за Путіна, їх супроводжують військові зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Міська рада зазначає, на таких псевдовиборах окупанти не дотримуються юридичних норм і таємності голосування.

"Людей просто змушують взяти участь у цій фейковій події", - акцентують в повідомленні.