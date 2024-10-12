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У Маріуполі повідомляють про підвищену активність окупантів у порту: імовірно збільшують перевезення

Ксенія Золотова
12 жовтня, 2024 субота
17:24
Війна з Росією

11 жовтня окупанти в Маріупольському порту перешвартували балкер біля елеватора, де можливе пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевим вантажем

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Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Місцеві жителі Приморського району помітили шум та активність дій на території. 

За попередньою інформацією, вчора, 11 жовтня, росіяни перешвартували балкер біля елеватора, де можливе пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевим вантажем, можливо, металоломом. Зазначається, що скоро балкер має покинути акваторію порту. 

У міськраді нагадали, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії.

"Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. Це дасть їм змогу збільшити темпи й додатково перекидати ресурси через морський порт. Окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту", - розповіли у міськраді.

  • Учасники підпільного руху "Атеш" заявляють, що виявили командний пункт окупантів поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Маріуполь.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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