У Маріуполі повідомляють про підвищену активність окупантів у порту: імовірно збільшують перевезення

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Місцеві жителі Приморського району помітили шум та активність дій на території.

За попередньою інформацією, вчора, 11 жовтня, росіяни перешвартували балкер біля елеватора, де можливе пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевим вантажем, можливо, металоломом. Зазначається, що скоро балкер має покинути акваторію порту.

У міськраді нагадали, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії.

"Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. Це дасть їм змогу збільшити темпи й додатково перекидати ресурси через морський порт. Окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту", - розповіли у міськраді.