У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни оголосили список ще 345 квартир місцевих, які планують привласнити
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Окупаційна влада міста оприлюднила чергові списки "безхазяйних" квартир. На цей раз у списку – більшість квартир у багатоповерхівках Лівобережного району", - зазначає міськрада.
Окупанти вимагають від українців, чиє житло потрапило до переліку "безхазяйного", звернутися до російської адміністрації району протягом 30 днів з дня публікації документа та надати підтвердження права власності на майно.
Якщо цього не буде зроблено - ворог погрожує розпочати процедуру відчуження.
Маріупольська міська рада підкреслює, що рішення окупаційної адміністрації не мають юридичної сили, а законодавство України їх не визнає.
- 5 липня стало відомо, що Російська Федерація прагне на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбирати помешкання в українців шляхом визнання їх аварійними.
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