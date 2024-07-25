Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям

У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
16:40
Війна з Росією Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни оголосили список ще 345 квартир місцевих, які планують привласнити

Зміст

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупаційна влада міста оприлюднила чергові списки "безхазяйних" квартир. На цей раз у списку – більшість квартир у багатоповерхівках Лівобережного району", - зазначає міськрада.

Окупанти вимагають від українців, чиє житло потрапило до переліку "безхазяйного", звернутися до російської адміністрації району протягом 30 днів з дня публікації документа та надати підтвердження права власності на майно.

Якщо цього не буде зроблено - ворог погрожує розпочати процедуру відчуження.

Маріупольська міська рада підкреслює, що рішення окупаційної адміністрації не мають юридичної сили, а законодавство України їх не визнає.

  • 5 липня стало відомо, що Російська Федерація прагне на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбирати помешкання в українців шляхом визнання їх аварійними.

Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Свята Анна
Автор Крістіна Слончак
24 липня, 2024 середа
Успіння святої Анни у 2024-му: коли дата святкування, значення та традиції
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
17:10
Ексклюзив
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
17:05
Ґлен Павелл
Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму
17:02
ССО ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, росіяни посилили наступальні дії на двох напрямках
17:02
тарифи на електроенергію, лічильник
Зеленський відповів на петицію щодо заборони підвищувати тарифи на світло під час війни
16:51
новини Львівщини
Окупанти вдарили по авто з гумдопомогою на Херсонщині: постраждав водій
16:38
"Ти - космос"
Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
16:34
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу
16:31
НБУ
Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року
16:30
Процес будівництва оборонних рубежів на Херсонщині завершено на 97%, - Шмигаль
16:20
Дональд Трамп
Телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія
16:09
Лім Сі Хьон, нова світова рекордсменка у стрільбі з лука
На Олімпіаді-2024 встановили перший світовий рекорд
16:08
OPINION
Валерій Пекар
Балада про не чорно-білий світ
15:59
Оновлено
Додаткова година зі світлом: енергетики оновили інформацію щодо вимкнень у деяких регіонах
15:47
вступна кампанія
Особисті дані українських абітурієнтів з ТОТ шифрують задля безпеки, - Лубінець
15:46
окупанти
Росії знадобиться 5 років, аби повністю захопити 4 області України, – керівник генштабу Британії
15:46
Женя Галич з O.Torvald
Гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР
15:33
Ексклюзив
Віктор Ягун
Версія з російськими неонацистами неправдоподібна: генерал-майор запасу СБУ Ягун про вбивство Фаріон
15:31
Петр Павел
Переговори щодо війни в Україні без Китаю та Росії неможливі, - президент Чехії Павел
15:31
електроенергія
У Міненерго повідомили про обмеження виробництва електроенергії: причина
15:26
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
15:25
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
15:11
Відмовився перевозити одразу п’ятьох пасажирів: в Одесі вбили таксиста
15:00
Су-34
Росіяни вперше застосували ФАБ-1500 по Куп’янщині, - Синєгубов
14:50
Бердянськ
У Бердянську окупанти на базі викраденого дитячого табору відкрили пропагандистський центр "Маяк"
14:42
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть польське небо з 2025 року
14:40
Алла Кудлай
"Соромно сказати": народна артистка Алла Кудлай поділилась, що отримує "мізерну пенсію"
14:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 липня: скільки коштують долар і євро
14:06
Еліна Світоліна
Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024
14:04
OPINION
Вікторія Сюмар
Трампу доведеться їсти власноруч заварену кашу
13:52
Андрій Юсов
Визволення з РФ цивільних заручників в обмін на колаборантів: Україна запустила проєкт "Хочу к своим"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV