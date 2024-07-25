У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупаційна влада міста оприлюднила чергові списки "безхазяйних" квартир. На цей раз у списку – більшість квартир у багатоповерхівках Лівобережного району", - зазначає міськрада.

Окупанти вимагають від українців, чиє житло потрапило до переліку "безхазяйного", звернутися до російської адміністрації району протягом 30 днів з дня публікації документа та надати підтвердження права власності на майно.

Якщо цього не буде зроблено - ворог погрожує розпочати процедуру відчуження.

Маріупольська міська рада підкреслює, що рішення окупаційної адміністрації не мають юридичної сили, а законодавство України їх не визнає.