У Маріуполі в Будинку зв'язку виявили останки понад 30 загиблих внаслідок бомбардувань РФ, окупанти їх таємно перепоховали, - Андрющенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Понад 30 людей там було, вже їх вивезли. Ми думали, що окупанти зупинити розбір завалів через галас навколо того, що на цьому Будинку зв'язку розташовано мозаїчне панно Арнаутова - це наша національна спадщина, але ні. Там дійсно знайшли загиблих. Декого ідентифікували, хто був з документами в підвалі. Там були кращі люди Маріуполя, на жаль. Ми були впевнені, що майже всі великі могильники були розібрані, але навіть ми не знали про Будинок зв'язку. Мабуть, через те, що всі, хто був там поруч і переховувався загинули. Не було кому розповісти про те, що там такий страшний могильник", - наголосив Андрющенко.

За його словами, росіяни дуже тихесенько все зробили, перепоховавши людей.

"Не всіх людей там цілком зібрали. На жаль, не можу оприлюднити те повідомлення, яке прийшло з міста, з тим концентрованим болем, від людини, яка впізнала дівчинку, яка там загинула", - додав Андрющенко.