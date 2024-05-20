У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Рада донорів допоможе нам спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування щодо прогресу реформ та стане прозорим механізмом запиту донорської підтримки для проєктів реформ міністерства", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

У межах роботи Ради донорів використовуватимуться різні типи підтримки: експертна допомога;

матеріально-технічна підтримка;

підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони;

консультації щодо взаємосумісності з НАТО.

У відомстві зазначили, що діяльність Ради не стосуватиметься механізму залучення міжнародної військової допомоги, який функціонує в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" або інших платформ.

До Ради донорів долучились представники понад 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.