У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ
У Міністерстві оборони України створили Раду донорів інституційних реформ для ефективної комунікації з країнами-партнерами, які підтримують трансформаційні процеси у відомстві
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Рада донорів допоможе нам спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування щодо прогресу реформ та стане прозорим механізмом запиту донорської підтримки для проєктів реформ міністерства", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
У межах роботи Ради донорів використовуватимуться різні типи підтримки: експертна допомога;
- матеріально-технічна підтримка;
- підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони;
- консультації щодо взаємосумісності з НАТО.
У відомстві зазначили, що діяльність Ради не стосуватиметься механізму залучення міжнародної військової допомоги, який функціонує в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" або інших платформ.
До Ради донорів долучились представники понад 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.
- 16 травня повідомлялось, що Міноборони ввело у військову експлуатацію нові зразки озброєння й техніки.
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