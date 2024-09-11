У Міноборони заявили, що цілями ATACMS є не лише військові аеродроми
Генерал-лейтенант і перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що цілями балістичних ракет ATACMS є не лише військові аеродроми РФ
Про це він написав у матеріалі для Інтерфакс-Україна.
"Поки ми обговорювали з партнерами необхідність зняття бар’єрів на застосування далекобійної зброї, росіяни передислокували літаки углиб країни, за межі досяжності, наприклад ATACMS. Саме тому, дехто на заході вважає, що їхнє застосування буде малоефективним", - написав він.
Гаврилюк наголосив, що радіус дії ATACMS дозволяє вражати не лише військові аеродроми ворога, а й арсенали, бази, склади. Таким чином, до лінії фронту в Україні росіяни б постачали менше зброї, боєприпасів і техніки.
"Відповідь на запитання мільйонів українців: "коли закінчиться війна?", насправді проста - тоді, коли Росія не зможе її продовжувати. А це залежить передусім від українського солдата та сильних рішень союзників. Україна має право на захист. Щоб відкинути кремлівські війська нам бракує зброї. Тому ми змушені стояти в обороні. Тому ми повторюємо – нам потрібно більше ресурсів. І не лише для захисту", - наголосив заступник міністра оборони.
Гаврилюк акцентував, що Київ пропонує союзникам купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.
"Водночас, ми наполегливо просимо партнерів невідкладно допомогти пришвидшити розвиток та наростити обсяги виробництва ракет, далекобійних дронів, роботизованих комплексів, систем РЕБ та іншого озброєння на українських підприємствах", - додав він.
- 6 вересня військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ Україні потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему.
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