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У МНС Білорусі заявили про готовність сусідньої з Україною області до переходу на воєнний час: у ЦПД пояснили мету заяви

1 червня, 2024 субота
00:47
Війна з Росією Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації пояснили мету заяви першого заступника голови МНС Білорусі, щодо готовності Гостомельської області, яка межує з Україною, до переходу на воєнний час

Зміст

Про це інформує ЦПД. 

Вказано, що завдяки таким заявам Білорусь допомагає Росії в інформаційній війні та продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною. Слова першого заступника голови МНС Білорусі Олександра Худолєєва про готовність прикордонної з Україною Гомельської області до переведення на воєнний час свідчать про продовження ІПСО щодо "відкриття другого фронту з боку Білорусі". 

Поширюючи такі заяви ворог має на меті спровокувати паніку серед українського суспільства. 

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За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, з боку Білорусі наразі існує лише інформаційна загроза. 

"Будь-яка військова активність у Білорусі відстежується нашою розвідкою. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з цього напрямку. РФ імітує нову загрозу, щоб відтягнути українські сили з точок фронту, де ведуться найактивніші бойові дії. Водночас українські військові готові до будь-яких провокацій з білоруської території", - йдеться у повідомленні. 

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Теги:
Україна
Росія
Білорусь
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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