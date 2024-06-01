У МНС Білорусі заявили про готовність сусідньої з Україною області до переходу на воєнний час: у ЦПД пояснили мету заяви

Про це інформує ЦПД.

Вказано, що завдяки таким заявам Білорусь допомагає Росії в інформаційній війні та продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною. Слова першого заступника голови МНС Білорусі Олександра Худолєєва про готовність прикордонної з Україною Гомельської області до переведення на воєнний час свідчать про продовження ІПСО щодо "відкриття другого фронту з боку Білорусі".

Поширюючи такі заяви ворог має на меті спровокувати паніку серед українського суспільства.

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За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, з боку Білорусі наразі існує лише інформаційна загроза.

"Будь-яка військова активність у Білорусі відстежується нашою розвідкою. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з цього напрямку. РФ імітує нову загрозу, щоб відтягнути українські сили з точок фронту, де ведуться найактивніші бойові дії. Водночас українські військові готові до будь-яких провокацій з білоруської території", - йдеться у повідомленні.