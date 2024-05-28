Білорусь та РФ розпочали спільні навчання ППО та авіації
Білорусь розпочала тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії: вони триватимуть з 27 по 31 травня
Про це інформує білоруське міноборони.
Вказано, що спільні навчання відбуватимуться задля вдосконалення єдиної регіональної системи ППО РФ та Білорусі і "в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу". Навчання пройдуть під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони Білорусі.
"До навчання залучаться авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних Сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань", - йдеться у повідомленні.
У міноборони Білорусі додають, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Також військові відпрацьовуватимуть "низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ".
- 7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.
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