У Молдові вдруге за 6 днів знайшли уламки БПЛА поблизу кордону з Україною

Про це інформує прикордонна поліція Молдови.

Вказано, що фрагменти безпілотника виявили за 5 км від одного з сіл Молдови близько 16:40. Інформацію про знахідку передали компетентним органам, доступ до місця падіння обмежили. Вказано, що виявлені фрагменти, ймовірно, є уламками безпілотника типу "Герань-2"

"Важливо підкреслити, що наразі влада вживає всіх необхідних заходів для підтримання порядку, спокою та громадської безпеки. Небезпеки для громади немає. З метою запобігання поширенню неправдивої інформації та уникнення паніки серед населення, просимо зберігати спокій та звертатися за інформацією до офіційних джерел", - додали у прикордонній поліції Молдови.