У Молдові вдруге за 6 днів знайшли уламки БПЛА поблизу кордону з Україною
У суботу, 17 лютого, за два кілометри від молдавсько-українського кордону виявили уламки безпілотника: це вже другий випадок за шість днів
Про це інформує прикордонна поліція Молдови.
Вказано, що фрагменти безпілотника виявили за 5 км від одного з сіл Молдови близько 16:40. Інформацію про знахідку передали компетентним органам, доступ до місця падіння обмежили. Вказано, що виявлені фрагменти, ймовірно, є уламками безпілотника типу "Герань-2"
"Важливо підкреслити, що наразі влада вживає всіх необхідних заходів для підтримання порядку, спокою та громадської безпеки. Небезпеки для громади немає. З метою запобігання поширенню неправдивої інформації та уникнення паніки серед населення, просимо зберігати спокій та звертатися за інформацією до офіційних джерел", - додали у прикордонній поліції Молдови.
- 11 лютого після нічної атаки РФ по Україні в районі молдавсько-українського кордону виявили уламки безпілотника типу Shahed, у бойовій частині якого було 50 кг вибухівки. Фахівці вибухотехнічного відділу МВС зібрали всі уламки "шахеда" та знешкодили їх.
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