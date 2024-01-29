У нас із Заходом може бути або одна стратегія, або жодної, дискусія залежатиме від внутрішньої політики у США, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Питання у тому, який висновок зробить колективний Захід щодо наших спроможностей, яку зброю нам можуть та хочуть дати сьогодні, як вони оцінюють емоційну ситуацію в Україні. А також як вони оцінюють себе напередодні дуже непростих виборів. Там починаються також розмови про те, чим закінчаться американські вибори. Якщо переможе Трамп, чи буде він гіршим або кращим, на це питання ніхто не може відповісти. Однак Трамп точне буде іншим так само як і нова американська адміністрація. Тому вони також хочуть знівелювати ризики. Тільки для нас стратегічно це означає, що логіка всього того, що ми робимо, має бути з ними погоджена", - зауважив дипломат.

За його словами, коли нас запитують про нашу стратегію, ми завжди питаємо: А де ваша стратегія? Оскільки ми готові на амбітну стратегію, а чи готовий Захід її підтримати?

"Я дуже кепсько ставлюся до ідеї, що у нас з Заходом можуть чи мають бути окремі стратегії. Або це одна стратегія, або ніякої. Дискусія на Заході буде залежати від внутрішньополітичної ситуації у США. Як на мене, у Європі поступово зростає розуміння загрози Росії. В цілому це дуже непроста стратегічна дискусія, яку нам необхідно мати з нашими партнерами", - резюмував Павло Клімкін.

17 січня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що західним союзникам слід змінити стратегію щодо підтримки України від "стільки, скільки потрібно" до "переможного кінця"





