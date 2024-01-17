"Від "скільки буде потрібно" до перемоги": президент Латвії закликав Захід змінити стратегію підтримки України
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що західним союзникам слід змінити стратегію щодо підтримки України від "стільки, скільки потрібно" до "переможного кінця"
Про це він сказав в інтерв'ю CNBC.
За словами лідера Латвії, союзники України повинні перейти від підтримки Києва "стільки, скільки це буде потрібно" до стратегії, яка підтримує країну до її перемоги у війні з Росією.
"Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, вони чомусь не чують, що говорить Путін. Путін каже, що він готовий вести цю війну до кінця. І якщо він ставить під сумнів державність України, то велике питання, що далі", - зазначив Рінкевичс.
Він також додав, що очікує, що "здоровий глузд переможе" незалежно від політичних процесів не лише в США, а й у всій Європі, маючи на увазі майбутні вибори до Європарламенту.
- Тижнем раніше, 11 січня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Латвії, президент Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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