У НАТО відсутні інструменти протидії гібридним атакам Росії, - ексголова військової розвідки Фінляндії Товері

Про це в етері Еспресо заявив колишній голова військової розвідки Фінляндії, депутат Європарламенту Пекка Товері.

"Росія загрожує Європі у кілька способів. Вона створює військову загрозу й одночасно веде проти нас гібридні операції. Її головна мета - підірвати єдність НАТО та ЄС, бо саме вони заважають Росії захопити Україну і далі просуватися в Європі. Саме тому вона атакує всіма доступними засобами. Я не думаю, що варто чекати, поки почнуть діяти американці", - пояснив Товері.

Депутат Європарламенту наголосив, що Європа здатна самостійно підтримувати високий рівень військової підтримки України.

"Насамперед відповідальність за реакцію на російську агресію лежить на Європі. Нам потрібні й НАТО, і ЄС. НАТО - це військовий щит, який захищає Європу вже понад 80 років. Проти гібридних загроз у НАТО обмежений інструментарій, тоді як ЄС своїм економічним потенціалом може запроваджувати санкції та бити по вразливих місцях російської економіки. Водночас ми маємо продовжувати підтримку України. Це не лише питання грошей. Якщо замінити американську допомогу односторонньо і підтримувати Україну самостійно, це коштувало б приблизно 0,3% валового національного продукту ЄС щороку - менше, ніж більшість європейських країн витрачають на розвиток в Африці та на Близькому Сході", - додав він.

