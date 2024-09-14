У ніч на 14 вересня росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, - Зеленський
У ніч на 14 вересня Силами оборони України було знищено 72 ворожі ударні БПЛА типу Shahed, які російська армія запустила по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Усього у ніч на 14 вересня радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 "шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, розповіли військові.
В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.
Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два – повернулися в Росію.
Раніше президент України Володимир Зеленський написав у телеграм, що цієї ночі ворог запустив понад 70 "шахедів" по всій Україні.
"Завдяки силам наших оборонців більшість збито", - зауважив Зеленський, подякувавши воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців.
"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", - наголосив президент.
- Ввечері пʼятниці, 13 вересня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" з кількох напрямків. В Одесі та Києві працювала ППО. По Харкову окупанти вдарили КАБом, обійшлося без постраждалих.
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