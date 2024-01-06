У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чи дійдемо ми до кордонів 1991 року на плечах тих, хто у 2022 році ломанувся до військкоматів? Не дійдемо і не доповземо, бо наші плечі закінчаться раніше, ніж ми туди дістанемося. Чому зараз більше говориться про мобілізацію, ніж говорили про контрнаступ? Тому що контрнаступ піарила держава у Єдиному марафоні, президент і всі кому не лінь. А коли пішло щось не так, вони тихенько про це замовкли. У той же час починають перекладати вину на військових, що ми не так наступали, не так контрнаступали, не так воювали. А другий момент – емоція страху відсутня у наших медіапросторах, у нас Буковель, концерти, ресторани. Пропала емоція страху бути знищенним. Таку сформували ситуацію", - зауважив офіцер ЗСУ.

За його словами, вийшла така ситуація і почалася так звана операція "Бусік", яку зараз всі критикують, бо начебто чоловіків незаконно затримують. Це також відбувається. І тут питання недолугості законодавства.

"Нарешті депутати вирішили розібратися з цим питанням. Але хто мав би розбиратися з цим питанням згідно з законом України про мобілізацію? У першу чергу це відповідальність президента Зеленського, як Верховного Головнокомандувача. Бо саме у цьому законі, у 4-й статті, написано, що він відповідальний за мобілізацію. А у 11-й статті написано, що він організовує, визначає кількість і якість, коли йде мобілізація, демобілізація. Президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків згідно з законодавством та Конституцією в контексті управління державою й безпосередньо цієї тези - мобілізація. Він, звичайно, не хотів втрачати електоральні рейтинги, бо державники думають за державу, а популісти думають за рейтинги. Самоусунувшись, він скинув на тих, кого не шкода, - це уряд", - прокоментував народний депутат VIII скликання.

Ігор Лапін резюмував, що у відповідальні часи парламентарі та президент мають брати на себе відповідальність, у тому числі за непопулярні рішення, бо неврегульованість законодавства призводить до операції "Бусік" та накалу суспільства.