У Покровську станом на 28 серпня залишалося 1900 дітей, - журналістка Соболенко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У Мирнограді станом на вечір 28 серпня залишалося 6,5 тисячі місцевих мешканців і 35 дітей, які ще досі перебувають у громаді. А щодо Покровська – 38 тисяч населення і 1900 дітей. У Покровську, як і Мирнограді, триває примусова евакуація дітей. Населення постійно сповіщають, що потрібно евакуйовуватися, працюють спеціальні евакуаційні групи, до складу яких входять і поліцейські, і представники місцевої влади, і рятувальники. Якщо говорити загалом про ситуацію у Покровську, то дійсно, з 2 вересня вже зачиняються всі банки", - прокоментувала журналістка.

За її словами, у Покровську кажуть, що будуть працювати банкомати, але є такі фінансові установи, що вже позакривали свої банкомати у місті.

"Магазини та базари ще деякі працюють. Людей у місті вже значно поменшало, бо ще декілька днів тому говорили, що у місті перебуває 50 тисяч жителів, а зараз вже 38 тисяч. Щодня курсує евакуаційний потяг, також благодійники вивозять місцевих жителів й автобусами. Евакуація триває. Ситуація дуже загострена", - резюмувала Альона Соболенко.