У Покровську станом на 28 серпня залишалося 1900 дітей, - журналістка Соболенко
Альона Соболенко, журналістка покровського телебачення "КАПРІ", зазначила, що людей у Покровську поменшало, бо ще декілька днів тому у місті перебувало 50 тисяч містян, а станом 28 серпня - 38 тисяч
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"У Мирнограді станом на вечір 28 серпня залишалося 6,5 тисячі місцевих мешканців і 35 дітей, які ще досі перебувають у громаді. А щодо Покровська – 38 тисяч населення і 1900 дітей. У Покровську, як і Мирнограді, триває примусова евакуація дітей. Населення постійно сповіщають, що потрібно евакуйовуватися, працюють спеціальні евакуаційні групи, до складу яких входять і поліцейські, і представники місцевої влади, і рятувальники. Якщо говорити загалом про ситуацію у Покровську, то дійсно, з 2 вересня вже зачиняються всі банки", - прокоментувала журналістка.
За її словами, у Покровську кажуть, що будуть працювати банкомати, але є такі фінансові установи, що вже позакривали свої банкомати у місті.
"Магазини та базари ще деякі працюють. Людей у місті вже значно поменшало, бо ще декілька днів тому говорили, що у місті перебуває 50 тисяч жителів, а зараз вже 38 тисяч. Щодня курсує евакуаційний потяг, також благодійники вивозять місцевих жителів й автобусами. Евакуація триває. Ситуація дуже загострена", - резюмувала Альона Соболенко.
- 28 серпня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін проінформував, що з 2 вересня у місті Покровськ на Донеччині не працюватимуть банківські установи, залишаться лише банкомати.
- Також журналістка ТК "Орбіта" та інтернет-видання "Свої" Наталія Бірюкова повідомила, що Покровськ дуже активно готується до евакуації, щодня ходить потяг на Львівщину.
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