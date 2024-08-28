Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА

У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА

Юлія Лаврук
28 серпня, 2024 середа
16:08
Війна з Росією Донецька область

Із понеділка, 2 вересня, у місті Покровськ на Донеччині не працюватимуть банківські установи, залишаться лише банкомати

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - йдеться у повідомленні.

Філашкін зазначив, що у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей. Він закликав місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Про ситуацію у Покровську

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня сказав, що у жителів Покровська Донецької області є максимум два тижні на евакуацію - до міста наближається фронт.

Того ж дня з Покровської громади Донецької області розпочали примусово евакуйовувати сім'ї з дітьми, які досі залишалися там. Очільник ОВА наголосив, що за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини, і на це слід реагувати належним чином.

У вівторок, 27 серпня, стало відомо, що у Покровській громаді Донецької області запровадили довгу комендантську годину - з 15:00 до 11:00.

Теги:
Суспільство
Україна
Донеччина
Покровськ
Читайте також:
Білоруські танки
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
Вовчанськ
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2024 вiвторок
"Тривають бої за залишки вулиць": депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію у Вовчанську
Сенеж
Автор Катерина Бенюк
27 серпня, 2024 вiвторок
У Molfar розповіли про елітних російських вбивць зі спецпідрозділу "Сенеж": у липні ЗСУ ліквідували їхню ДРГ
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.67
    Продаж 46.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:42
На фото: Олег Винник
Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
14:03
фейк
МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України
14:03
Всеволод Князєв
ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва
13:52
Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
13:46
"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн
13:32
тюрма
В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні
13:30
Бурак Озчівіт
Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
13:29
сухпайки
Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ
13:23
На Чернігівщині в прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
13:22
Інтерв’ю
Карта бойових дій за 21-28 серпня
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
13:09
укриття
Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві
13:00
Оновлено
обстріл
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до восьми
12:59
Оновлено
дрон, БПЛА
У Херсоні чотири людини дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
12:58
Кір Стармер
Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом
12:54
електроенергія
У більшості регіонів діятимуть три черги вимкнень: ситуація в енергосистемі України 28 серпня
12:49
Павло Кириленко
ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку
12:49
Оновлено
Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині
12:38
школа
Лише в одному районі Харківщини можна запровадити офлайн-навчання школярів, – Синєгубов
12:37
Наталя Кузнєцова
На війні за Україну загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова
12:26
На фото: Jerry Heil
Jerry Heil випустила пісню All eyes on kids, присвячену викраденню Росією українських дітей
12:25
Вакцинація
Захищає дітей одразу від п’яти захворювань: ЮНІСЕФ передав Україні 60 тис. доз комбінованої вакцини
12:25
Оновлено
РФ увечері 27 серпня обстріляла Ізюм із РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 людей, серед них 5 дітей
12:24
OPINION
Анна Лобова та Олег Лобов
Про полонених азовців, пресконференцію президента та списки на обмін
12:18
"Ключовий логістичний маршрут армії РФ": партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України
12:18
Володимир Путін
Британська розвідка розповіла, що Путін призначає на високі посади своїх родичів
11:53
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
11:46
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Три черги замість двох: в Укренерго уточнили ситуацію з вимкненнями світла 28 серпня
11:45
Камала Гарріс
Фанати Тейлор Свіфт зібрали $100 тис. для кампанії Камали Гарріс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV