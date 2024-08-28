У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - йдеться у повідомленні.

Філашкін зазначив, що у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей. Він закликав місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Про ситуацію у Покровську

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня сказав, що у жителів Покровська Донецької області є максимум два тижні на евакуацію - до міста наближається фронт.

Того ж дня з Покровської громади Донецької області розпочали примусово евакуйовувати сім'ї з дітьми, які досі залишалися там. Очільник ОВА наголосив, що за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини, і на це слід реагувати належним чином.

У вівторок, 27 серпня, стало відомо, що у Покровській громаді Донецької області запровадили довгу комендантську годину - з 15:00 до 11:00.