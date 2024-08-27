Пересування 4 години на добу: у Покровську та околицях посилили комендантську годину
У вівторок, 27 серпня, стало відомо, що у Покровській громаді Донецької області запровадили довгу комендантську годину
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Від завтра, 28 серпня, у Покровській громаді обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00.
Повний перелік населених пунктів, на які поширюється довга комендантська година: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.
"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", - додав Філашкін.
- Посилена комендантська година почала діяти з 27 серпня у населених пунктах Селидівської, Курахівської та Костянтинівської громад Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе