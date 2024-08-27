У кількох громадах на Донеччині посилили комендантську годину

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00", - написав він.

"Відповідне розпорядження підписав вчора — сьогодні воно вступає в дію", - додав чиновник.

Філашкін закликав усіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто залишається в області, — дотримуватися комендантської години.