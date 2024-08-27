У кількох громадах на Донеччині посилили комендантську годину
У населених пунктах Селидівської, Курахівської та Костянтинівської громад Донецької області з 27 серпня почала діяти посилена комендантська година
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00", - написав він.
"Відповідне розпорядження підписав вчора — сьогодні воно вступає в дію", - додав чиновник.
Філашкін закликав усіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто залишається в області, — дотримуватися комендантської години.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- 19 серпня з Покровської громади Донецької області розпочали примусово евакуйовувати сім'ї з дітьми.
- 26 серпня було ухвалено рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про населені пункти Костянтинівської та Селидівської громад.
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