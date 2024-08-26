На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
Місцева влада Донецької області прийняла рішення щодо розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, це стосується таких населених пунктів:
- Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.
- Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.
З питань евакуації можна звернутися за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).
- У новому навчальному році у Донецькій області функціонуватимуть 254 заклади загальної середньої освіти та 156 – дошкільної освіти. Навчання відбуватиметься у дистанційному форматі.
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