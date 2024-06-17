У Польщі засуджені за шпигунство для РФ двоє українців та білоруска втекли перед ув'язненням
Двоє громадян України та білоруска, засуджені у справі про російську шпигунську мережу, втекли перед від'їздом у місце відбуття терміну. Їх місце знаходження невідоме
Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.
Зазначається, що усі троє були засуджені ще у грудні 2023 року і отримали строки до півтора року позбавлення волі. На момент вироку вони не були під арештом.
Українця, 44-річного Ярослава Б., було засуджено до року та місяця в'язниці, він проігнорував приписи відбути покарання у січні, квітні та травні. Також 20-річна білоруска Марія М. подала заяву про умовно-дострокове звільнення, але не прийшла до варшавського суду, який мав розглянути її клопотання.
Українець родом з Чернігова Артур М. на момент скоєння злочину був неповнолітнім. Суд призначив йому навчання у притулку, але це рішення не було виконане, встановили журналісти. У справі про шпигунство на РФ 12 засуджених відбувають покарання, ще один має бути доставлений до в'язниці наступного тижня.
Як стверджувало Агентство внутрішньої безпеки Польщі, група з 17 російських агентів спостерігала за переміщенням вантажів залізницями, готувала диверсії та вела пропаганду проти НАТО, Польщі та політики польського уряду перед листопадовими виборами до Сейму.
У справі було засуджено 15 осіб. Ще двоє в ході судового засідання відмовилися від укладеного правочину зі слідством та визнання вини, їх вироки будуть винесені окремо.
- Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з чеськими колегами провела обшуки у рамках справи про російську шпигунську мережу.
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