У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян

Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.

"Цікавився про умови утримання російських полонених, бачив декілька сюжетів. Є колонія у Львівській області. У порівнянні з тим, де був я, це курорт. Не тільки я, взагалі російські тюрми, де є українські полонені, це насправді…Я розумію, що деякі з цих росіян не спішать додому. Чому їм поспішати - вони живуть у таких умовах", - розповів Халюк.

Журналіст наголосив, що хоча й російські полонені фактично позбавлені волі, умови утримання й відношення до них набагато кращі.

"Я розумію, що це неволя, несвобода, це тюрма в будь-якому випадку. Але з точки зору побуту, ставлення в порівнянні з тим, де був я і де зараз перебувають мої побратими, - насправді не дуже можна спішити "на родіну" їм", - підсумував він.