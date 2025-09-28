У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
Російські військовополонені мають значно кращі умови утримання, а відношення до них не співмірне з тим, як відносяться росіяни до українських полонених
Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.
"Цікавився про умови утримання російських полонених, бачив декілька сюжетів. Є колонія у Львівській області. У порівнянні з тим, де був я, це курорт. Не тільки я, взагалі російські тюрми, де є українські полонені, це насправді…Я розумію, що деякі з цих росіян не спішать додому. Чому їм поспішати - вони живуть у таких умовах", - розповів Халюк.
Журналіст наголосив, що хоча й російські полонені фактично позбавлені волі, умови утримання й відношення до них набагато кращі.
"Я розумію, що це неволя, несвобода, це тюрма в будь-якому випадку. Але з точки зору побуту, ставлення в порівнянні з тим, де був я і де зараз перебувають мої побратими, - насправді не дуже можна спішити "на родіну" їм", - підсумував він.
- На День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, Україна провела з країною-агресоркою 68-ий за рахунком обмін полоненими: до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
