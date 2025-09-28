Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
Ексклюзив

У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян

Віталій Бесараб
28 вересня, 2025 неділя
17:54
Війна з Росією Дмитро Хилюк

Російські військовополонені мають значно кращі умови утримання, а відношення до них не співмірне з тим, як відносяться росіяни до українських полонених

Зміст

Про це в інтервʼю Еспресо розповів журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.

"Цікавився про умови утримання російських полонених, бачив декілька сюжетів. Є колонія у Львівській області. У порівнянні з тим, де був я, це курорт. Не тільки я, взагалі російські тюрми, де є українські полонені, це насправді…Я розумію, що деякі з цих росіян не спішать додому. Чому їм поспішати - вони живуть у таких умовах", - розповів Халюк.

Журналіст наголосив, що хоча й російські полонені фактично позбавлені волі, умови утримання й відношення до них набагато кращі.

"Я розумію, що це неволя, несвобода, це тюрма в будь-якому випадку. Але з точки зору побуту, ставлення в порівнянні з тим, де був я і де зараз перебувають мої побратими, - насправді не дуже можна спішити "на родіну" їм", - підсумував він.

  • На День Незалежності України, 24 серпня 2025 року, Україна провела з країною-агресоркою 68-ий за рахунком обмін полоненими: до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
     
     
Теги:
Україна
Росія
журналісти
полонені
Читайте також:
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
