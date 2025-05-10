У Путіна висунули нову умову для домовленості про 30-денне припинення вогню
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що США та Європа повинні припинити постачати зброю Україні для укладення договору про 30-денне припинення вогню
Про це повідомляє ABC News.
Пєсков зазначив, що Україна погодилася оголосити 30-денне припинення вогню, яке також підтримує президент США Дональд Трамп, але Київ нібито не готовий до переговорів.
"Путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія РФ упевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити поставки західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - сказав Пєсков.
У Путіна сподіваються, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, дозволить їм бути "більш гнучкими, здобути більшої політичної волі та стати більш політично мудрими до київського режиму".
- Сполучені Штати Америки та партнери з Європейського Союзу закінчують роботу над пропозицією стосовно 30-денного припинення вогню в Україні..
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