Про це повідомляє ABC News.

Пєсков зазначив, що Україна погодилася оголосити 30-денне припинення вогню, яке також підтримує президент США Дональд Трамп, але Київ нібито не готовий до переговорів.

"Путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія РФ упевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити поставки західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - сказав Пєсков.

У Путіна сподіваються, що посередницька функція президента США Дональда Трампа, дозволить їм бути "більш гнучкими, здобути більшої політичної волі та стати більш політично мудрими до київського режиму".