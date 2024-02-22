У РФ створили загін "Союз", аби залучити спортсменів до війни проти України, - Спротив
Окупанти в Російській Федерації створили спеціальний загін для спортсменів "Союз", мета якого - залучити учасників до бойових дій в Україні
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін "Союз". Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв", - розповіли в ЦНС.
Зазначено, що загін спонсорується державними компаніями Росії, зокрема Росатомом і Сбербанком. Вони під час війни витратили на закупівлю зброї та оптичного обладнання для росіян десятки мільйонів рублів.
Водночас за навчання учасників "Союзу" відповідає російський університет спецназу, що розташований у Чечні.
- Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт стверджує, що станом на 27 грудня з початку повномасштабної війни загинуло вже понад 400 українських спортсменів.
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