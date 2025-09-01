У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
У Криму знищено унікальний радянський радіотелескоп РТ-70, який Росія використовувала для військових цілей, зокрема для підвищення точності навігаційної системи ГЛОНАСС. Після атаки українських FPV-дронів у РФ залишився лише один такий об'єкт
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.
"Радіотелескоп РТ-70 було знищено FPV-дронами літакового типу. Вони вже давно використовуються спецпідрозділом ГУР "Примари". Саме цей підрозділ на постійній основі методично знищує в окупованому Криму радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси.
Нещодавно в Азовському морі за допомогою тих самих FPV-дронів літакового типу був уражений "Буян-М" - малий ракетний корабель. А цими вихідними було опубліковано відео, на якому вражено чергову партію радіолокаційних станцій, включно з РЛС до С-400. І навіть у ГУР не акцентували на цьому увагу: серед цілей був уражений радіотелескоп - справжній радіотелескоп, який за радянських часів допомагав досліджувати Венеру та Марс", - зазначив Катков.
За словами військового експерта, якби окупанти не анексували Крим у 2014 році, радіотелескоп і далі виконував би виключно наукові місії. Але росіяни перетворили космічну обсерваторію під Євпаторією на дослідницький центр так званих повітряно-космічних сил РФ.
"Радіотелескоп РТ-70, створений ще за радянських часів, використовувався для управління та зв’язку з супутниковими системами ГЛОНАСС - російським аналогом GPS. Ба більше, росіяни хизувалися тим, що завдяки використанню РТ-70 точність ГЛОНАСС зросла на 30%. А це - надзвичайно високий показник, коли йдеться про систему супутникової навігації.
Українські дрони вже не вперше атакують цей об’єкт. Але цього разу уражено саме радіотелескоп РТ-70. Діаметр його параболічної антени -70 метрів.
За радянських часів було створено лише два таких пристрої: один - для обсерваторії під Євпаторією, другий - для обсерваторії під Усурійськом. Тобто у РФ залишився лише один", - наголосив Катков.
- У понеділок, 1 вересня, бійці ГУР завдали дронового удару по авіабазі росіян у тимчасово анексованому Криму та уразили два ворожі гелікоптери Мі-8 і судно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе