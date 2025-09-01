У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Радіотелескоп РТ-70 було знищено FPV-дронами літакового типу. Вони вже давно використовуються спецпідрозділом ГУР "Примари". Саме цей підрозділ на постійній основі методично знищує в окупованому Криму радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси.

Нещодавно в Азовському морі за допомогою тих самих FPV-дронів літакового типу був уражений "Буян-М" - малий ракетний корабель. А цими вихідними було опубліковано відео, на якому вражено чергову партію радіолокаційних станцій, включно з РЛС до С-400. І навіть у ГУР не акцентували на цьому увагу: серед цілей був уражений радіотелескоп - справжній радіотелескоп, який за радянських часів допомагав досліджувати Венеру та Марс", - зазначив Катков.

За словами військового експерта, якби окупанти не анексували Крим у 2014 році, радіотелескоп і далі виконував би виключно наукові місії. Але росіяни перетворили космічну обсерваторію під Євпаторією на дослідницький центр так званих повітряно-космічних сил РФ.

"Радіотелескоп РТ-70, створений ще за радянських часів, використовувався для управління та зв’язку з супутниковими системами ГЛОНАСС - російським аналогом GPS. Ба більше, росіяни хизувалися тим, що завдяки використанню РТ-70 точність ГЛОНАСС зросла на 30%. А це - надзвичайно високий показник, коли йдеться про систему супутникової навігації.

Українські дрони вже не вперше атакують цей об’єкт. Але цього разу уражено саме радіотелескоп РТ-70. Діаметр його параболічної антени -70 метрів.

За радянських часів було створено лише два таких пристрої: один - для обсерваторії під Євпаторією, другий - для обсерваторії під Усурійськом. Тобто у РФ залишився лише один", - наголосив Катков.