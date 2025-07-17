У РФ заявили про атаку дронів на Москву
Росіяни уночі четверга, 17 липня, поскаржилися на атаку безпілотників на російську столицю: заявляють, що дрони збила ППО
Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у telegram.
О 02:23 він написав, що російська ППО, мовляв, збила два безпілотники, які летіли на Москву. Згодом він написав про знищення нібито ще одного дрона.
- У ніч проти 9 липня у Московській області поскаржилися на вибухи. Російське міноборони заявило про нібито відбиття атаки та знищення 86 безпілотників.
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