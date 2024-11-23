У Росії діє система катувань полонених, для якої готують "окремих спеціалістів", - Юсов

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов під час форуму "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

"За це (систему катувань, – ред.) відповідають окремі люди. Так готують окремих "спеціалістів" – види тортур описані, і за ними вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни", – сказав Юсов.

Він зазначив, що згідно з дослідженням ООН, понад 95% звільнених з російського полону військовослужбовців піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"У більшості випадків йшлось не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним", – сказав Юсов.

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За його словами, структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють. Зокрема, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого Росія не допускає до місць утримання, не залучає до підготовки й обміну.

"Водночас і позиція МКЧХ, відверто кажучи, в багатьох випадках мала б бути значно більш проактивною. І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає", – наголосив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що навіть в таких умовах Україна продовжує працювати над поверненням з неволі українських полонених захисників і викрадених цивільних. Так, за час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів: майже 4 тис. українців вдалося повернути додому.

"На жаль, про тисячі інших іще йдуть перемовини. І за них треба боротися: і за військових, і за цивільних", – додав Андрій Юсов.