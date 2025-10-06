У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
Уночі проти 6 жовтня в Росії вісім аеропортів ввели обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Це пояснили необхідністю "гарантування безпеки польотів"
Про це прессекретар федерального агентства повітряного транспорту (ФАПТ) Росії Артем Кореняко повідомив у телеграм.
Увечері неділі, 5 жовтня, цивільний аеропорт "Тамбов" ввів тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків.
Пізніше призупинив роботу аеропорт "Саратов". Уночі оголосили про припинення роботи аеропорти в Сочі, Нижньому Новгороді, Геленджику, Краснодарі, Ярославлі, Калузі.
"Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", - пояснили у ФАПТ Росії.
Крім того, російські пабліки повідомляли про вибухи в низці регіонів Росії.
