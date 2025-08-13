Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
Українські військові у ніч на 13 серпня завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" у Брянській області Росії
Про це інформує Генштаб.
За даними Генштабу, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", яка залучена до забезпечення російської армії. Також зафіксовано:
- ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції;
- вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.
"Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - додали в Генштабі.
Вказано, що до операції були залучені підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки. Вони діяли у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У Росії скаржилися на атаку БПЛА на кілька регіонів
Про нібито дронові атаки писали російські посадовці.
Уночі губернатор Волгоградської області Андрій Бокачов заявив, що російська ППО, мовляв, відбивала нібито масовану атаку безпілотників. Він пише, що у Волгограді буцім-то зафіксовано падіння уламків БПЛА на дах 16-поверхового житлового будинку.
У оперативному штабі Краснодарського краю також поскаржилися на дрони.
"У Слов'янську-на-Кубані уламки БПЛА впали на території НПЗ, загорілася Газель. Постраждалих немає. Загоряння оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - йдеться у повідомленні.
Губернатор Брянщини Андрій Богомаз написав, що над територією області російська ППО нібито виявила та знищила 15 БПЛА.
- Служба безпеки України за час повномасштабного вторгнення здійснила понад 200 успішних уражень у глибокому тилу ворога за допомогою далекобійних дронів.
