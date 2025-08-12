СБУ вразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу Росії, - Малюк

Про це голова СБУ Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, зокрема йдеться про ураження військово-промислового комплексу, логістики, командних пунктів ворога, а також нафтовидобувної і переробної галузі.

"Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій "А" СБУ, який є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні. Ця робота постійно триває", – підкреслив Малюк.

Серед прикладів успішних атак, які мали вплив на ситуацію на фронті, він навів удар по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець, де під час однієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін росіян зі 160 тисяч.

"Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне – наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції", – зазначив голова Служби безпеки.

Він додав, що СБУ також бере активну участь у безпосередніх бойових діях по всій лінії фронту, виконуючи різні операції: і загальновійськові, і у складі малих тактичних груп, і контрдиверсійну роботу.

Серед іншого, за словами Малюка, підрозділи СБУ застосовують новітню тактику ведення бою, зокрема, проводячи унікальні дронно-штурмові операції. Одним із перших прикладів застосування такої тактики стала спецоперація СБУ на Курщині.

Очільник СБУ розповів, як торік відбувся штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад 100 військовослужбовців РФ.

"Спершу ми проводили дронову підготовку. Тобто в кожен отвір цього ротного опорного пункту залітали своїми засобами. Ми також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також "висіли" наші FPV. Як тільки була відповідна загроза і вогневий контакт, терміново туди вже били цими дронами", – розповів Малюк.

За його словами, під час цього штурму було взято у полон 102 військовослужбовці РФ, ще понад 20 – було ліквідовано.

Зараз Служба безпеки активно проводить такі дронно-штурмові операції по всій лінії фронту.

"Навіть на цьому тижні, якщо ми говоримо за Покровський напрямок, то так сталося, що ворог малими групами просочився і зайшов, по суті, в місто. Рашисти називають це тактикою малих порізів. Вони просто розпиляються у погребах, у будинках, а ми у відповідь проводимо контрдиверсійну роботу. І потрібно кожен куток дослідити, а в разі виявлення ворога – знешкодити. Відповідну роботу наші бійці провели та мали реальний результат: багато негідників знищили та взяли у полон", – зазначив генерал-лейтенант.