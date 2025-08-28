У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ

Про це повідомляють Бабель, Суспільне та Українська правда з посиланням на джерела у ГУР.

За інформацією джерела, близько 05:00 за місцевим часом на залізничній станції у місті Твер стався вибух - під цистернами з пальним було закладено вибухівку, яку активували дистанційно.

Зазначається, що після цього пожежа розповсюдилась на всю територію залізничної станції.

Як повідомив співрозмовник, удар по вузловій станції входить до комплексу заходів, спрямованих на знищення логістичної інфраструктури країни-агресора, щодо забезпечення окупаційних військ пальним, боєприпасами та особовим складом.