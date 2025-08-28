У Росії внаслідок вибуху було знищено вузлову залізничну станцію, - ЗМІ
У четвер, 28 серпня, в російському місті Твер стався вибух, внаслідок якого було зруйновано вузлову залізничну станцію
Про це повідомляють Бабель, Суспільне та Українська правда з посиланням на джерела у ГУР.
За інформацією джерела, близько 05:00 за місцевим часом на залізничній станції у місті Твер стався вибух - під цистернами з пальним було закладено вибухівку, яку активували дистанційно.
Зазначається, що після цього пожежа розповсюдилась на всю територію залізничної станції.
Як повідомив співрозмовник, удар по вузловій станції входить до комплексу заходів, спрямованих на знищення логістичної інфраструктури країни-агресора, щодо забезпечення окупаційних військ пальним, боєприпасами та особовим складом.
- 28 серпня воїни Головного управління розвідки в Азовському морі поблизу тимчасово окупованого Криму завдали удару по ракетному кораблю РФ "Буян-м", який використовувався для запусків "калібрів".
