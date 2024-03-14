У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - ЗМІ
У Росії зареєстрували рекордну за вісім років кількість чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років. Їх появу пов'язують з наслідками війни в Україні
Про це повідомляє видання "Верстка", з посиланням на дані Фонду пенсійного та соціального страхування.
У 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 мільйона таких чоловіків. У 2022 році в Росії офіційно було 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю в цій віковій категорії. Таким чином, у 2023 році цей показник зріс на 507 тисяч.
Також у 2023 році було зафіксовано один із найбільших показників чоловіків з інвалідністю у віці від 18 до 30 років - 290 тисяч осіб. Більше їх було лише у 2016 та 2017 роках - 319 тисяч і 302 тисячі відповідно.
Фото: Верстка
Дані за 2022 рік Росстат приховав, уточнює "Верстка".
У коментарі виданню демограф Олексій Ракша заявив, що зростання числа чоловіків з інвалідністю, швидше за все, відбулося за рахунок воєнних інвалідів. Ракша припустив, що "реально воєнних інвалідів десятки тисяч, якщо вже не сотні".
Ще один демограф, який поговорив з "Версткою" на умовах анонімності, також відзначив "певний зв'язок" між числом чоловіків з інвалідністю та війною, проте, на його думку, є й кілька інших причин, що впливають на цей показник.
- Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж доби сили опору знищили 970 окупантів. Загалом від початку великої війни Росія втратила близько 430 тис. військових.
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