У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Верстка", з посиланням на дані Фонду пенсійного та соціального страхування.

У 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 мільйона таких чоловіків. У 2022 році в Росії офіційно було 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю в цій віковій категорії. Таким чином, у 2023 році цей показник зріс на 507 тисяч.

Також у 2023 році було зафіксовано один із найбільших показників чоловіків з інвалідністю у віці від 18 до 30 років - 290 тисяч осіб. Більше їх було лише у 2016 та 2017 роках - 319 тисяч і 302 тисячі відповідно.

Фото: Верстка

Дані за 2022 рік Росстат приховав, уточнює "Верстка".

У коментарі виданню демограф Олексій Ракша заявив, що зростання числа чоловіків з інвалідністю, швидше за все, відбулося за рахунок воєнних інвалідів. Ракша припустив, що "реально воєнних інвалідів десятки тисяч, якщо вже не сотні".

Ще один демограф, який поговорив з "Версткою" на умовах анонімності, також відзначив "певний зв'язок" між числом чоловіків з інвалідністю та війною, проте, на його думку, є й кілька інших причин, що впливають на цей показник.