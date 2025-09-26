У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"

Про це рух повідомив у telegram.

"Наші джерела зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, повідомляють, що командування створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається покинути позиції", – йдеться в матеріалі.

За словами партизанів, такі групи росіян діють в анексованому Криму та на півдні України. Зазначено, що вони забирають затриманих у, зокрема, військової поліції.

"На спійманих солдатів чекають жорстокі "польові суди": їх змушують битися до смерті, прив'язують до машин і возять перед строєм, або кидають у ями без води і їжі. Найбільше випадків зафіксовано в 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку", – розповіли в “Атеш”.

Агенти пояснюють, що таким чином ворог намагається "зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур і принижень".