У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
Партизани "Атеш" повідомили, що мобільні російські групи для затримання дезертирів змушують їх битися до смерті, а також катують
Про це рух повідомив у telegram.
"Наші джерела зі штабу 104-ї десантно-штурмової дивізії, яка воює на півдні України, повідомляють, що командування створило мобільні групи для затримання тих, хто намагається покинути позиції", – йдеться в матеріалі.
За словами партизанів, такі групи росіян діють в анексованому Криму та на півдні України. Зазначено, що вони забирають затриманих у, зокрема, військової поліції.
"На спійманих солдатів чекають жорстокі "польові суди": їх змушують битися до смерті, прив'язують до машин і возять перед строєм, або кидають у ями без води і їжі. Найбільше випадків зафіксовано в 328-му десантно-штурмовому полку на Херсонському напрямку", – розповіли в “Атеш”.
Агенти пояснюють, що таким чином ворог намагається "зупинити масову втечу з передової за допомогою тортур і принижень".
- Раніше "Атеш" повідомляло, що в 247-му десантно-штурмовому полку, що базується на тимчасово окупованій Запорізькій області, фіксується масове самовільне залишення частини. Особливо це стосується одного із батальйонів.
