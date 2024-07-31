У російському полоні помер азовець Олександр Іщенко, омбудсмен вимагає від РФ інформації про обставини й причину смерті
У слідчому ізоляторі Ростова помер військовополонений український захисник Олександр Іщенко - він служив водієм у полку "Азов" та потрапив у російський полон в Маріуполі 2022 року. Загибель чоловіка підтвердила пресслужба "Азову"
Про це повідомили донька захисника та російське видання Медіазона.
Про смерть українця заявили під час засідання в Південному окружному військовому суді РФ, де розглядали справу Іщенка та інших 23 полонених, повʼязаних із "Азовом".
Причина й дата смерті українського захисника невідомі.
Олександру Іщенко було 55 років. До початку повномасштабної війни чоловік служив моряком. Після 24 лютого 2022 року вступив до лав територіальної оборони для захисту Маріуполя, а згодом вступив до полку "Азов" та став водієм.
Росіяни взяли Іщенка в полон весною 2022 року в Маріуполі.
Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона офіційно не сповістила Україну про смерть захисника та причину смерті.
"Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею та утримували у слідчому ізоляторі на території РФ. Зі слів доньки Захисника України, він помер 9 днів тому", - написав він.
Омбудсмен звернувся до уповноваженої з прав людини у РФ з негайним листом, щоб та розібралася у смерті військовополоненого, якого утримувала Росія, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.
"Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених", - наголосив Лубінець.
Смерть бійця підтвердили в "Азов"
Пресслужба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель Олександра Іщенка Суспільному. Відповідно до копії свідоцтва про смерть, що видали у РФ, дата смерті захисника - 22 липня 2024 року. У медичному свідоцтві про смерть, виданому 25 липня, йдеться: "причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів, тканин трупа".
"Підтвердилась інформація про загибель бійця "Азову" Олександра Іщенка в російському полоні. Ця смерть – черговий акт звірства РФ стосовно військовополонених азовців. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час, як 12-та бригада "Азов" поповнює обмінний фонд російськими полоненими та дотримується усіх правил їхнього утримання, Росія кожен день катує і вбиває наших бійців", - сказали у пресслужбі полку "Азов".
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