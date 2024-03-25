У Ростовській області сталась пожежа на електростанції. ЗМІ пишуть про атаку дронів

Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв у Telegram.

"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає", - написав він.

За його даними, причини займання встановлюються. Прокремлівський Telegram-канал Baza написав про атаку БПЛА, Astra про вибухи в місті, ВЧК-ОГПУ також про вибухи та пожежу.

Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС.