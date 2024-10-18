У розвідці Естонії спрогнозували, як участь військових з КНДР у війні в Україні вплине на ситуацію на фронті

Про це пише ERR.

На думку Ківісельга, залучення Росією військових з КНДР на війну в Україну свідчить про проблеми Москви підтримувати інтенсивні бойові дії.

"У публічних повідомленнях йдеться, що чисельність північнокорейських підрозділів може досягати 10 000 солдатів і на даний момент вони перебувають в Східному військовому окрузі Російської Федерації. Також є повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, ймовірно, в майбутньому буде діяти в Курській або Брянській областях", - нагадав він.



Глава естонської розвідки висловився, що відправка 3 тис. - 10 тис. військових Північної Кореї на український фронт "не принесе жодних істотних змін на полі бою".

"Однак, якщо це триватиме протягом більш тривалого періоду, то це може зіграти значну роль у майбутніх боях", - додав Ківісельг.

Водночас він зауважив, що керівництво КНДР та Ірану завдяки наданню допомоги РФ можуть використовувати Москву у власних інтересах.

"Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі, і яку ці країни зможуть використати в майбутньому", - пояснив розвідник, додавши, що військові таким чином отримають досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні.

Що передувало

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

18 жовтня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.





