У РПЦ назвали війну в Україні "лікуванням", а Росію - "хірургом"
Представник РПЦ, митрополит Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген назвав повномасштабну війну Росії проти України процесом лікування, а РФ у ній виступає в ролі хірурга
Про це повідомляє The Moscow Times.
"Будь-яка війна - це завжди трагедія, це неймовірна трагедія. Але коли лікар бере в руки ніж і починає різати очеревину людині, це може сприйматися як вбивство, як кровопролиття, але з одним застереженням ми розуміємо, що це лікар. І таке дійство не називається вбивством, знущанням, а називається лікуванням, хоч і боляче, хоч і кров", - сказав представник РПЦ.
За його словами, після того, як "лікар" вилучить із черевної порожнини "щось, що несе в собі смерть", він має "дбайливо зашити пацієнта".
Видання зазначає, що раніше очільник РПЦ Кирил неодноразово висловлювався на підтримку війни проти України та виправдовував її у своїх проповідях. Зокрема, під час відеоконференції з папою Римським Франциском він відстоював необхідність війни, стверджуючи, що Росію призвели до цього плани НАТО щодо України. У вересні 2022 року Кирило у своїй проповіді сказав, що смерть на війні "змиває всі гріхи", а військовим заявляв, що у них "не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності обраного шляху".
- Також нещодавно очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, на одинадцятому році війни Росії проти України зазначив, що росіяни нікого не поневолюють, а йдуть своїм історичним шляхом.
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