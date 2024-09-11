Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Росія смиренна і нікого не окуповує
Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, на одинадцятому році війни Росії проти України зазначив, що росіяни нікого не поневолюють, а йдуть своїм історичним шляхом
Про це він сказав на форумі об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі, який транслювався наживо пропагандистськими телеканалами "СПАС" і "Союз".
Настоятель Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил, оголошений Службою Безпеки України в розшук через підтримку розвʼязаної РФ війни в України, заявив, що Росія нікого не окуповує.
Патріарх Кирил сказав про це, відповідаючи на запитання про відродження християнської Росії.
"Росія за всієї її могутності дуже смиренна країна. Ми нікому нічого не нав'язуємо, нікого не окуповуємо, нікого не поневолюємо, ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом", - наголосив він.
Гундяєв також зазначив, що в російському народі "божественне і людське з'єднане, і доки буде так, Росія буде непереможною".
- У січні минулого року патріарх російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили. А вже у вересні закликав своїх прихожан стати на захист РФ.
- Патріарх Кирил певен, що ядерну зброю "за невимовним божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського".
- 4 листопада Служба безпеки спільно з Офісом прокурора повідомили про підозру очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву (відомому як Кирил), який виправдовує воєнні злочини РФ.
- 15 грудня СБУ оголосила в розшук Володимира Гундяєва.
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