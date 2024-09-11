Про це він сказав на форумі об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі, який транслювався наживо пропагандистськими телеканалами "СПАС" і "Союз".

Настоятель Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил, оголошений Службою Безпеки України в розшук через підтримку розвʼязаної РФ війни в України, заявив, що Росія нікого не окуповує.

Патріарх Кирил сказав про це, відповідаючи на запитання про відродження християнської Росії.

"Росія за всієї її могутності дуже смиренна країна. Ми нікому нічого не нав'язуємо, нікого не окуповуємо, нікого не поневолюємо, ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом", - наголосив він.

Гундяєв також зазначив, що в російському народі "божественне і людське з'єднане, і доки буде так, Росія буде непереможною".