У Рязанській області РФ шукають можливості захистити військові частини через нестачу ППО, - "Атеш"
У Росії в Рязанській області в окупантів спостерігається нестача систем протиповітряної оборони, через що вони шукають можливості для захисту своїх військових частин
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Агенти "Атеш" зі складу ЗС Росії повідомляють, що стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області", - йдеться в повідомленні.
За словами партизанів, військове командування прагне захистити свої частини, але розуміє, що без систем ППО "вони беззахисні". Водночас агенти зазначають, що більшість систем росіяни перекинули в тимчасово окупований Крим та на лінію фронту.
"Це демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну ніж захищати свої регіони", - додає рух спротиву.
- 3 квітня партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські бойовики скаржаться на несправності та неефективність комплексів ППО проти українських дронів.
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