У Рязанській області РФ шукають можливості захистити військові частини через нестачу ППО, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Агенти "Атеш" зі складу ЗС Росії повідомляють, що стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, військове командування прагне захистити свої частини, але розуміє, що без систем ППО "вони беззахисні". Водночас агенти зазначають, що більшість систем росіяни перекинули в тимчасово окупований Крим та на лінію фронту.

"Це демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну ніж захищати свої регіони", - додає рух спротиву.