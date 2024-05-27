У школах на ТОТ Херсонщини ряжені "казаки" проводять уроки політінформації, - "Спротив"
Так звані казаки стали вчителями на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на ТОТ Херсонщини вони проводять уроки політінформації та показують дітям фільми про "красу РФ"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Дітям розповідають про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною Росії", - розповідають активісти.
Крім того бойовиків так званої казачої сотні з Білгородщини залучали для "забезпечення порядку" у школах на захоплених територіях.
"Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, а й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців", - зазначають у Спротиві.
- 25 травня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.05 Купівля 40.05Продаж 40.58
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе