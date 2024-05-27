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Війна з Росією: хроніка
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У школах на ТОТ Херсонщини ряжені "казаки" проводять уроки політінформації, - "Спротив"

27 травня, 2024 понедiлок
20:43
Війна з Росією На ТОТ України уроки політінформації проводять казаки

Так звані казаки стали вчителями на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на ТОТ Херсонщини вони проводять уроки політінформації та показують дітям фільми про "красу РФ"

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Дітям розповідають про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною Росії", - розповідають активісти.

Крім того бойовиків так званої казачої сотні з Білгородщини залучали для "забезпечення порядку" у школах на захоплених територіях. 

"Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, а й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців", - зазначають у Спротиві.

  • 25 травня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.

Теги:
Україна
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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