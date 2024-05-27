У школах на ТОТ Херсонщини ряжені "казаки" проводять уроки політінформації, - "Спротив"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Дітям розповідають про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною Росії", - розповідають активісти.

Крім того бойовиків так званої казачої сотні з Білгородщини залучали для "забезпечення порядку" у школах на захоплених територіях.

"Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, а й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців", - зазначають у Спротиві.