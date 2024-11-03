У Слов'янську залишаються понад 50 тисяч жителів: яка нині ситуація в місті

Про це розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає Суспільне.

У місті пошкоджено близько тисячі багатоквартирних та приватних будинків

Як розповів Вадим Лях, у Слов’янську через російські обстріли пошкоджено близько тисячі багатоквартирних та приватних будинків, а також об'єкти соціальної інфраструктури.

"Кожного року ми відновлюємо перш за все дахи, щоб зберегти ці будинки. До ста будинків, уже в них відновлені дахи, вікна, ще три будинки, які постраждали у 2022 році. У цьому році закінчуємо ремонтні роботи й надамо житло тим, хто потребує цього", - зазначив начальник МВА.

Що з централізованим опаленням

Наприкінці жовтня Вадим Лях повідомляв, що опалення запустили в стаціонарах лікарень Слов'янська. Станом на 1 листопада у місті почали запускати котельні.

"Опалення з'явилось у всіх будинках – це 620 багатоповерхівок, всі котельні працюють. Так, є певні проблеми в деяких квартирах, тому що в будинках зараз 50% жителів перебувають, а іноді для запуску опалення в будинках потрібно потрапити безпосередньо у квартиру. Думаю, що сьогодні, декілька квартир, які були без тепла, уже тепло отримують", - розповів Лях.

Ситуація з водопостачанням

Вадим Лях зазначив, що російська армія б’є по інфраструктурі, тож періодично в місті зникає водопостачання.

"На сьогодні вода в місті є, але що буде завтра? Тому що ці підстанції розташовані поза містом, там, де ворог постійно робить обстріли, й електрика теж проблема, коли руйнуються лінії, то безумовно не працює критична інфраструктура", - зазначив начальник МВА.

За його словами, у місті також облаштовують свердловини для забору технічної води. Це потрібно на той випадок, якщо не буде централізованого водопостачання.

Про роботу соціальних об’єктів

Зазначається, що наразі в Слов’янську працюють усі банки, магазини, ринок, медзаклади та пологовий будинок, який єдиний лишився в Донецькій області.

Також у місті вже третій рік поспіль працюють соціальні їдальні, де людей безплатно годують обідами.

"Якщо людина потребує цього обіду, вона приходить у пункт й отримує. До тисячі обідів ми кожного дня готуємо й у такому режимі працюємо до весни", - розповів Вадим Лях.

Триває евакуація з громади

За словами очільника МВА, евакуація в громаді триває щодня. Людей вивозять до Павлограда Дніпропетровської області, де є обласний евакуаційний хаб. Він також розповів, що нині триває евакуація у Львівську область, а сім’ям із дітьми пропонують виїхати в Закарпатську та Київську області.

"Виїхати можливо, але в Слов'янській громаді, я бачу, що не дуже активно люди користуються цією послугою. Минулого тижня виїхали всього чотири людини. Я думаю, люди вважають, що в місті більш-менш безпечно, якщо порівнювати з іншими містами області. Але ситуація, безумовно, може змінитися кожної хвилини", - наголосив він.

Він також розповів, що жителі інших населених пунктів можуть евакуюватися до Слов'янська, де розміщуються в оселях своїх родичів чи знайомих. Це така категорія людей, які не виїжджають за межі області.

"Якщо дійсно загроза буде, буде погіршуватися ситуація, ми бачимо, лінія фронту наближається і з наближенням кількість обстрілів зростає в громадах, тому впевнений, що місцеві запропонованими варіантами скористаються й будуть більш активно виїжджати", - додав начальник МВА.