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У США не вважають, що Путін здобув перевагу у війні після захоплення Авдіївки

22 лютого, 2024 четвер
02:20
Війна з Росією Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)

Путін не здобув перевагу в війні проти України на тлі захоплення Авдіївки, а також неспроможності конгресу ухвалити масштабний пакет допомоги для українців

Це підкреслив у середу в розмові з журналістами в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми не вважаємо так зовсім",- зауважив представник Держдепу у відповідь на запитання, чи вважає адміністрація США, що Росія тепер має перевагу.

Міллер погодився, що Росія в останні дні змогла захопити Авдіївку. Однак, за його словами, це сталося через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" здебільшого через відмову конгресу продовжувати підтримку України в її боротьбі проти агресора.

"Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море", - зауважив Міллер.

Він нагадав, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.

"Тож ми вважаємо, що вони (українська сторона – ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у конгресі, щоб допомогти зробити це",- зауважив представник Держдепартаменту США.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.
  • 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 20 лютого Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні.
  • 21 лютого Джейк Салліван заявив, що через затримки допомоги конгресом США в Україні закінчується зброя, що змусило ЗСУ відійти від Авдіївки й дозволили Путіну здобути "помітну перемогу" на полі бою.

Теги:
Авдіївка
США
допомога Україні
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