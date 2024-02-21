У Білому домі звинуватили конгрес, що Путін здобув "помітну перемогу" на полі бою в Україні

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає "Голос Америки".

Він підкреслив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування допомоги союзникам, який понад тиждень тому хвалив Сенат.

"Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало (президенту Росії Володимиру) Путіну першу помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", - сказав представник Білого дому.

Салліван зауважив, що кожен день затримки в конгресі шкодить інтересам національної безпеки США.

"Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська заощаджують боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську оборону, над створенням якої ми так багато працювали протягом останніх кількох років", - додав радник, зазначивши, що продовження допомоги Україні є і в стратегічних, і економічних інтересах США.

Посилаючись на історичні події, він заявив, що коли диктаторів не зупинити, вони продовжують наступати.

"Вартість для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та інших країн»", - запевнив Салліван.

Радник Білого дому також зазначив, що не вважає надання позики Україні прийнятною альтернативою допомоги.

За його словами, сенат за підтримки переважної більшості двох партій минулого тижня, підтримав пакет, який включає як військову і економічну допомогу, так і економічну допомогу у формі грантів.

"Просити Україну взяти на свої плечі себе значну суму боргу прямо зараз, коли вона бореться за своє життя, – ми не вважаємо це найкращим шляхом вперед. Ми вважаємо, що пакет, який ми розробили, і за який проголосували сенатори, як демократи, так і республіканці минулого тижня, є правильним пакетом", – наголосив Салліван.