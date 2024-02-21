У Білому домі звинуватили конгрес, що Путін здобув "помітну перемогу" на полі бою в Україні
Через затримки допомоги конгресом США в Україні закінчується зброя, що змусило ЗСУ відійти від Авдіївки й дозволили президенту РФ Володимиру Путіну здобути "помітну перемогу" на полі бою
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає "Голос Америки".
Він підкреслив, що Конгрес має ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування допомоги союзникам, який понад тиждень тому хвалив Сенат.
"Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало (президенту Росії Володимиру) Путіну першу помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", - сказав представник Білого дому.
Салліван зауважив, що кожен день затримки в конгресі шкодить інтересам національної безпеки США.
"Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська заощаджують боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську оборону, над створенням якої ми так багато працювали протягом останніх кількох років", - додав радник, зазначивши, що продовження допомоги Україні є і в стратегічних, і економічних інтересах США.
Посилаючись на історичні події, він заявив, що коли диктаторів не зупинити, вони продовжують наступати.
"Вартість для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та інших країн»", - запевнив Салліван.
Радник Білого дому також зазначив, що не вважає надання позики Україні прийнятною альтернативою допомоги.
За його словами, сенат за підтримки переважної більшості двох партій минулого тижня, підтримав пакет, який включає як військову і економічну допомогу, так і економічну допомогу у формі грантів.
"Просити Україну взяти на свої плечі себе значну суму боргу прямо зараз, коли вона бореться за своє життя, – ми не вважаємо це найкращим шляхом вперед. Ми вважаємо, що пакет, який ми розробили, і за який проголосували сенатори, як демократи, так і республіканці минулого тижня, є правильним пакетом", – наголосив Салліван.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- 15 лютого повідомлялося, що законодавці США шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників Джонсона.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
- 20 лютого Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні.
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