У Сухопутних військах пояснили, чому Ляшка призначили комбатом безпілотних систем
Лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який нині служить у лавах Збройних Сил України, призначили командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр, тому що за час служби він добре себе зарекомендував
Про це йдеться у заяві 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Таке рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира бригади.
Зазначається, що на посаді лейтенанта екснардеп "одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість".
У 63-й ОМБр додають, що комбригом призначили саме Ляшка, бо за час його перебування на посадах, пов’язаних із БПЛА, військові відбили значну кількість механізованих штурмів, знищили сотні одиниць техніки та окупантів.
До того ж у вересні батальйон безпілотних систем бригади увійшов до 10 найефективніших підрозділів ЗСУ щодо ураження ворога за допомогою дронів.
Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.
"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - наголосили військові.
- Напередодні про те, що екснардепа Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади, повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський. Він зазначив, що цю посаду має обіймати підполковник, а Ляшко – лейтенант. Ярославський заявив, що його "всерйоз починає турбувати те, що відбувається".
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