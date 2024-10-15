У Сухопутних військах пояснили, чому Ляшка призначили комбатом безпілотних систем

Про це йдеться у заяві 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира бригади.

Зазначається, що на посаді лейтенанта екснардеп "одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їхню роль на полі бою, розуміючи їхню важливість".

У 63-й ОМБр додають, що комбригом призначили саме Ляшка, бо за час його перебування на посадах, пов’язаних із БПЛА, військові відбили значну кількість механізованих штурмів, знищили сотні одиниць техніки та окупантів.

До того ж у вересні батальйон безпілотних систем бригади увійшов до 10 найефективніших підрозділів ЗСУ щодо ураження ворога за допомогою дронів.

Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", - наголосили військові.